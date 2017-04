Dois homens são presos após troca de tiros com a PM no setor Vila Rizzo, em Goiânia

Dois homens foram presos após trocar tiros com a Polícia Militar (PM), no fim da tarde desta segunda-feira (3), no setor Vila Rizzo, em Goiânia.

De acordo com a PM, os dois e mais um comparsa estavam saindo de uma mata portando armas de fogo quando foram visualizados por policiais que deram voz de prisão, mas eles tentaram fugir.

Um dos suspeitos jogou uma arma no chão e utilizou outra para atirar contra os policiais, que chegaram a revidar, no entanto o homem conseguiu fugir pela mata.

Os outros dois foram presos e na casa de um deles foi localizada mais uma arma de fabricação caseira, calibre 38.

Eles disseram à polícia que pretendiam assaltar algumas residências na região. O terceiro suspeito ainda não foi localizado.

Ainda de acordo com a polícia, a dupla que foi presa já possui passagens por roubo e receptação. As quatro armas apreendidas e os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrante da capital.