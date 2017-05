Dois homens são presos ao tentar sequestrar e assaltar idoso em Anápolis

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (11), após tentar sequestrar e roubar um idoso de 61 anos no KM-429 da BR-153, na zona rural de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes faziam ronda quando perceberam que dois suspeitos de 19 e 20 anos estavam acompanhados de um homem, com os braços levantados e as mãos para cima. Os policiais estranharam a situação e fizeram uma abordagem.

Um deles logo se entregou e o outro tentou fugir com um revólver na mão, mas foi alcançado pelos agentes da PRF. Os dois possuem delitos registrados quando eram menores de idade.

A dupla disse aos policiais que a caminhonete do idoso, modelo Toyota Hilux, ano 2014, estava encomendada por um receptador e receberiam R$ 5.000,00 pelo crime.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes.