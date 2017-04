Dois homens são baleados em troca de tiros com a PM em Goiânia

Dois homens foram baleados durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (11). De acordo com um PM que atendeu a ocorrência, quatro homens suspeitos de realizarem assaltos em um carro roubado foram abordados. Em seguida eles teriam começado a disparar em direção aos policiais, que revidaram.

Dois dos suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a uma unidade de saúde. Já a outra dupla entrou em um matagal e conseguiu fugir. O Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer) foi acionado para localizar os dois.