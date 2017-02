Dois homens ficam feridos em engavetamento com quatro veículos na GO-070, entre Itaberaí e Itauçu

Dois homens foram transportados em estado grave para Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após um engavetamento envolvendo quatro carros GO-070, entre Itaberaí e Itauçu, na região Central do Estado. A ocorrência foi registrada no final da tarde desta sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia bastante no momento do acidente. A baixa visibilidade e a pista molhada podem ter influenciado na colisão. As duas vítimas, que viajavam no mesmo carro, foram socorridas e já recebem atendimento médico. Os outros motoristas envolvidos não sofreram nenhum tipo de ferimento.

Os carros foram removidos da pista, mas o trânsito ainda é lento no trecho.