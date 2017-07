Dois homens ficam feridos após acidente de trânsito no Setor Santa Genoveva, em Goiânia

Dois homens ficaram feridos em um acidente de trânsito na Avenida Vereador José Monteiro, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (27). Dois carros seguiam no mesmo sentido, quando colidiram por motivo ainda desconhecido. As informações são da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict).

Os dois veículos são do mesmo modelo, mas de cores diferentes. O condutor e o passageiro de um VW/Gol preto ficaram feridos. De acordo com a polícia, o motorista sofreu fratura exposta em uma das pernas. O passageiro está entubado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

As pessoas que estavam no outro carro, prata, fugiram do local do acidente e ainda não foram identificadas. Ainda de acordo com a polícia, há especulações sobre a participação dos veículos em um racha, mas as causas do acidente ainda serão investigadas.