Dois homens armados fazem arrastão em escola de Trindade e levam 40 celulares

Dois homens armados realizaram um arrastão na Escola Municipal Tabelião Augusto Costa, no Setor Pontakayana, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (4), mas as vítimas procuraram a delegacia nesta sexta-feira (5). Apesar do ocorrido, ninguém saiu ferido

Segundo informações do delegado da Distrital de Trindade, Daniel José da Silveira, os assaltantes entraram em cinco salas e levaram aproximadamente 40 celulares, mochilas, uma aliança e dinheiro. “Em cada uma das salas eles demoraram aproximadamente sete minutos”, relatou o investigador.

Conforme o delegado, oitivas têm sido realizadas para localizar os suspeitos, mas, por enquanto, ninguém ainda foi preso. “Como as vítimas perderam seus celulares e a escola funciona também de noite, horário do roubo, estamos com dificuldade de entrar em contato com todas as vítimas”, disse. Por isso, ele afirmou que ainda não é possível saber quantas pessoas tiveram seus bens levados pelos bandidos.

Há a suspeita de que os mesmos assaltantes possam estar envolvidos em ação semelhante de outro roubo praticado em colégio também no município. A Polícia Militar (PM) da cidade também foi acionada para tentar localizar os suspeitos.