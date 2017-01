Dois dos dez detentos que fugiram do presídio de Alexânia, cidade no entorno do Distrito Federal, foram recapturados na tarde desta sexta-feira (06).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a fuga aconteceu nesta manhã durante o banho de sol. Os presidiários saíram da ala de convívio e serraram a grade superior do pátio.

Servidores da unidade com o auxilio de Policiais Militares (PM) realizam buscas na região para recapturar o restante.