Dois detentos são recapturados após rebelião em Jussara; seis continuam foragidos

Dois detentos que estavam foragidos do presídio de Jussara, na região noroeste do Estado, foram recapturados durante a madrugada desta quinta-feira (27). Seis detentos continuam foragidos. A informação foi confirmada pela Polícia Militar nesta manhã.

Segundo a corporação, os dois estavam próximos a Iporá, a 100 quilômetros da cidade de onde fugiram. Ainda durante a noite, os presos promoveram uma rebelião, decapitaram e carbonizam outros detentos.

De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), eles renderam os servidores de plantão, atearam fogo na cadeia e mataram seis detentos, sendo que um deles foi decapitado.

Outros dois tiveram seus corpos carbonizados. Ainda de acordo com a Seap, oito deles conseguiram fugir do local, levando as armas dos agentes.