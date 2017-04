Dois cursos de graduação a distância têm 500 vagas abertas pela UEG

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio do Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (Cear), disponibilizará 500 vagas para preencher cursos de graduação a distância a partir do segundo semestre de 2017.

As vagas são para Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura e Licenciatura em Computação. Os candidatos que se interessarem podem se inscrever pelo site da UEG a partir do próximo dia 12 de abril, pagando uma taxa de R$ 80. O prazo para inscrições vai até 9 de maio. O edital da seleção você confere clicando aqui.

As provas objetiva e de redação serão realizadas no dia 21 de maio e acontecerão de forma simultânea em vários campi da universidade. A lista de aprovados será divulgada no mês de junho e as aulas terão início em agosto.

Na modalidade de graduação a distância oferecida, o aluno estuda pela internet, mas terá que comparecer ao menos uma vez por mês em uma aula presencial.