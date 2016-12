Dois acidentes na Marginal Botafogo: carro capota e outros 4 veículos colidem

Um carro capotou na Marginal Botafogo, no sentido Centro/Jardim Goiás, na manhã desta segunda-feira (26). Os Bombeiros foram acionados, mas nenhuma vítima foi localizada dentro do carro ou nas imediações do acidente. O trânsito é lento na região. A pista precisou ser sinalizada pelo acidente ter derramado óleo no asfalto.

A Secretaria Municipal de Trânsito ainda não tem informações sobre o ocorrido, que será investigado.

Segundo acidente

Um engavetamento também deixou o trânsito na Marginal Botafogo congestionado no sentido para o Shopping Flamboyant. Houve uma batida entre quatro carros, mas ninguém ficou ferido. Agentes da SMT já estão no local para auxiliar os motoristas que trafegam na região.