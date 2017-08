Divulgada lista de classificados no concurso para cadetes e soldado da PM-GO; confira o resultado

A Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan) divulgou nesta sexta-feira (25) o resultado do concurso público para cadetes e soldado de 3ª Classe da Polícia Militar de Goiás (PM). O resultado pode ser conferido no site do Portal do Servidor ou no final da matéria.

O concurso classificou 110 cadetes homens e dez cadetes mulheres. Para o cargo de soldado de 3ª Classe, classificaram-se 2.218 homens e 247 mulheres.

A homologação do resultado final depende da publicação desse resultado no Diário Oficial, que deve ocorrer na próxima semana. Os candidatos classificados deverão aguardar a convocação da PM para a incorporação e o início do curso de formação. A previsão é que ela ocorra no dia 5 de setembro.