Divulgada data de inscrições para o vestibular da UnB de 2017

Foi divulgado pelo Cespe (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos) o edital de abertura das inscrições para o vestibular de 2017 da Universidade de Brasília (UnB), do dia 25 de abril, a partir das 10h, até o dia 4 de maio, às 18h, pelo site da instituição.

Ao todo são 2.105 vagas — divididas para os sistemas universal (922), cotas para negros (112) e cotas para escolas públicas (1.071) — em 98 cursos de graduação presenciais nos quatro campus da instituição.

Vagas - Reservas para candidatos

347 com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas

207 com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não se declararem pretos, pardos ou indígenas

333 com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas

184 com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que não se declararem pretos, pardos ou indígenas



A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 22 de maio. No momento de inscrição, o interessado poderá optar pelas modalidades candidato e treineiro e selecionar a pré-opção de câmpus, curso e turno.



Estarão isentos do pagamento da taxa os candidatos que tenham inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem de família de baixa renda; ou que comprovarem ter, cumulativamente, renda familiar per capita igual ou inferior a um 1,5 salário mínimo e tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.