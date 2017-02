Divino Alves: “Temos dia para chegar, não para ir embora”

Como se dará o trabalho da PM no município?

É preciso, primeiro, entender o contexto que nós vivemos hoje no País. Temos uma realidade em que a criminalidade é alta em vários pontos, em decorrência de uma legislação falha, leniente e frouxa. Aqui em Luziânia, se pegarmos os indicadores do ano passado, os números não são ruins. Agora em janeiro, comparando com o mesmo período do ano passado, aí sim temos uma elevação no número de homicídios. De pronto, o que a PM já estará fazendo amanhã (na última quarta): Nós iremos aumentar o valor da verba de AC4 – hora extra remunerada - em quase 100%. Foi determinado para os comandantes que integram o 5º Comando Regional, que eles também auxiliem, quer por viatura ou efetivo, a cidade. Isso quer dizer que eu vou desguarnecer as cidades de lá? Não. Eu vou pegar o efetivo de folga da regional e vou escalar aqui em Luziânia. Essa é uma ação. Também estamos colocando 20 viaturas a mais no serviço para a cidade.

Essa ação não trará sobrecarga aos profissionais?

Não causa porque nós já temos todo um estudo trabalhado em cima disso. Te asseguro que não causa.

Por que o governador recuou no pedido de chamar as forças nacionais?

Ele entendeu num primeiro momento que deveria chamar as Forças Nacionais. Certamente, conversando com seus auxiliares, entendeu que a PM e a PC têm condições de reduzir os indicadores de Luziânia para que eles possam retomar ao patamar aceitável, aquilo que não causa escândalo na população.

O prefeito adiantou que uma unidade da Rotam será instituída na região do Ingá. Quando isso ocorrerá?

Em breve. O prédio cedido pela prefeitura está sendo reformado. Outra ação que também deve ser destacada é que estamos trazendo também o Comando de Missões Especiais (CME) aqui para a região. A missão desse grupamento é uma missão pontual, em cima de manchas e alvos pré-estabelecidos. Temos feito todo um trabalho de inteligência, da PC e PM, para identificar pessoas e grupos que agem aqui para que possamos agir cirurgicamente no combate.

Isso quer dizer também que o efetivo será aumentado?

O governo está preocupado com a reposição do efetivo e já estamos com concurso em andamento com 2.420 vagas para novos PMs. Desses, 400 irão formar aqui na regional de Luziânia. Isso quer dizer que durante todo o período de formação teremos mais 400 profissionais no trabalho aqui e após a formação, eles também serão enviados para Águas Lindas. Desses, permaneceremos aqui com 280 para Luziânia. O que significa uma quantidade considerável, mais de 10% do concurso.

Ainda existe uma questão judicial em relação ao concurso. Isso pode frustrar os planos do governo?

De forma alguma. Há uma decisão judicial que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) já recorreu, isso já está sacramentado para nós e o concurso transcorre dentro do que foi estipulado.

O trabalho aqui tem um prazo para acabar?

Nós temos dia para chegar, não para ir embora. A determinação que passei aos meus oficiais é que eu preciso deles em porção dobrada de esforço, no sentido de fazer com que os indicadores de criminalidade possam baixar e de forma considerável.