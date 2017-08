DIU de cobre passa a ser oferecido em maternidades de Goiânia atendidas pelo SUS

Com ampliação da oferta de Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre para mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse método contraceptivo poderá ser aplicado após o parto ou em procedimentos pós-abortos. Apesar de ser o método anticoncepcional mais usado no mundo, no Brasil ainda é pouco difundido.

Em Goiânia, o DIU de cobre já é oferecido nos postos de saúde às mulheres que manifestam interesse pela técnica durante as reuniões de planejamento familiar. Caso optem pelo dispositivo, as pacientes são encaminhadas, via Central de Regulação, à unidade para realização do procedimento.

Além do período pós-parto, o método também está disponível para mulheres após aborto espontâneo ou induzido. Nestes casos, o DIU deve ser colocado imediatamente se não houver infecção e caso a mulher deseje utilizar o método.

O DIU de Cobre é um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia. Segundo o Ministério da Saúde, o dispositivo dura em média dez anos e é reversível, ou seja, pode ser retirado a qualquer momento. A fertilidade retorna logo após a remoção.