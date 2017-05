Distribuidora de bebidas funcionava como ponto de tráfico de drogas no Setor Vila Boa, em Goiânia

Um ponto de tráfico de drogas que funcionava em uma distribuidora de bebidas no Setor Vila Boa, na região Sudoeste de Goiânia, foi desarticulado após uma ação da Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), na madrugada da última quinta-feira (11).

O dono do estabelecimento, Júlio Maia, foi preso em flagrante após realizar uma venda para o usuário. Segundo a PC, com ele, ainda foi apreendida uma arma de calibre permitido com munição, porém que não tinha a regularização de posse. No momento da abordagem dos policiais, o homem tentou esconder as várias porções de maconha que tinha consigo e a arma na bolsa de seu filho recém-nascido para jogá-la em um lote vizinho, mas não conseguiu realizar a ação.

Na distribuidora de bebidas, ainda foram encontradas uma balança de precisão e material para embalagem. O comprador da droga foi levado para a Delegacia e acusado pelo crime de posse de droga para consumo pessoal. Já Júlio responderá por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Marcella Orçai, delegada da Denarc, afirmou que o uso de comércios, muitas vezes de fachada, para o crime de tráfico de entorpecentes é recorrente. Segundo ela, as equipes seguirão "vigilantes e investigando diariamente os focos de venda de drogas".