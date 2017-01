Discovery Channel faz reportagem especial de cirurgia rara feita por Zacharias Calil em Goiânia

O canal de televisão por assinatura internacional, Discovery Channel, gravou, na manhã desta quarta-feira (25), uma reportagem especial, em Goiânia, sobre uma cirurgia rara realizada pelo médico Zacharias Calil e a equipe de Cirurgia Plástica do Hospital Alberto Rassi (HGG).

Esta foi a primeira vez que o Hospital fez um procedimento para a retirada da má formação, intitulada hemangioma gigante.

Segundo o HGG, o hemangioma cresceu, em uma paciente de 53 anos, sobre uma lesão chamada de nevus piloso pigmentado, de cor escura e sangrante, se tornando uma mal formação rara, que demanda tratamento de alta complexidade.

O caso é conduzido pelo chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do HGG, Sérgio Augusto da Conceição, em parceria com o cirurgião Zacharias Calil.

Durante o procedimento, foram implantados expansores de tecido e de retirada por parte do tumor para que o corpo produza pele extra para uso na reconstrução do rosto após a retirada do tumor, que abrange quase toda a face esquerda da paciente. O expansor é uma bolsa de silicone implantada dentro da pele, que vai recebendo soro fisiológico periodicamente, ajudando a “esticar” o tecido.

A expectativa é que a expansão da pele aconteça em dois meses. Após esta etapa, ocorrerá a cirurgia de retirada total do hemangioma e colocação da matriz dérmica.

O cirurgião plástico Conceição explica que a cirurgia trará mais qualidade de vida à paciente que teve a aparência deformada pelo hemangioma, levando a exclusão social por causa do constrangimento. A paciente também corria risco de morte, uma vez que ela poderia sofrer um grande sangramento se ocorresse uma queda ou batida.