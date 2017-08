Diretor do Planetário da UFG morre em Goiânia

Morreu em Goiânia neste domingo (6) o professor Juan Bernardino Marques Barrio, diretor do Planetário da UFG. Segundo a Universidade Federal de Goiás (UFG), ele estava internado desde o início da semana passada com quadro de infecção na UTI do Hospital Samaritano.

Juan Barrio era professor da UFG desde 1991, tendo atuado no curso de Geografia e na Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. De acordo nota publicada no site da instituição de ensino, o momento é de extrema tristeza e dor, em que toda a comunidade da UFG se solidariza com familiares e amigos.

Físico e Astrofísico, Juan trabalhou sempre na difusão da ciência, fazendo do Planetário da UFG referência no país. No início de 2017, ele passou a presidir a Associação Brasileira de Planetários (ABP), tendo sido o primeiro da região Centro-Oeste a ocupar o cargo. Na última semana, a UFG sediou o X Encontro da Associação de Planetários da América do Sul.

Quando o Planetário da UFG completou 45 anos, em 2015, o professor foi entrevistado pelo Jornal UFG, quando falou da sua paixão pelo trabalho. "O Planetário é uma constante fantasia, um sonho. É uma utopia. Não vou chegar no pote de ouro no final do arco-íris nunca, mas eu quero caminhar para lá. No nível coletivo, quero dar às pessoas o que acho fantástico, o que me faz feliz".

O velório de Juan Barrio acontece a partir das 7h30 desta segunda-feira (7), no cemitério Jardim das Palmeiras.