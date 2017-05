Direitos Humanos elogia decisão

O advogado da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogado do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), Gilles Gomes, elogiou o entendimento do desembargador. “Muito positivo”, pontuou. De acordo com ele, fato irá servir para oxigenar a função da execução penal, que precisa efetivar o cumprimento de sentença e proporcionar a reintegração social do internado. “A execução penal prec...