Dinheiro desviado daria para 461 reformas no Twister

Valor de desvio estimado em fraude na bilheteria do parque daria para realizar centenas de reparos no Twister, segundo comparação feita com base em planilhas da Prefeitura

Marcello Dantas

Acidente no Parque Mutirama foi causado pela quebra do eixo central do Twister; 11 pessoas ficaram feridas e duas delas permanecem na UTI