Dicel afirma que armazenamento incorreto de paçoca pelo lojista pode ter causado contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, na última segunda-feira (20), uma restrição cautelar ao lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, da marca goiana Dicel.

Segundo o órgão, de acordo com relatório do Laboratório de Análise Micotoxicológicas (LAMIC - Santa Maria/RS), foi detectado teores de aflatoxinas, substâncias tóxicas e carcinogênicas, acima do Limite Máximo Tolerado (LMT) permitidos para amendoim com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim.

Por conta dessa informação, os proprietários da empresa estiveram na redação do jornal O POPULAR, nesta terça-feira (21), para esclarecer os fatos.

De acordo com Westhon Constante, a empresa ainda não foi notificada pela Anvisa, mas já retirou todas as unidades do Doce de Amendoim Paçoca Rolha de circulação, inclusive àquelas que não pertencem ao lote 0027, mencionado no relatório.

Constante afirmou à reportagem que a Dicel não possui controle sobre as condições de armazenamento do produto após a venda ao lojista, fato que pode ter contribuído para a contaminação da mostra analisada, uma vez que as toxinas encontradas não são adicionadas à paçoca, mas surgem em caso de má conservação.

“A produção é terceirizada, fazemos apenas a distribuição. Entramos em contato com a fábrica, que nos enviou todos os laudos, atestando a qualidade. Além disso, nossos produtos não ficam estocados por mais de 15 ou 20 dias”, explicou.

Em relação a mostra que apresentou irregularidades, Constante garantiu que não sabe de onde ela foi coletada e nem como foi transportada até o Rio Grande do Sul, onde foi analisada, pois a marca não é revendida naquela região.