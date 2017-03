Dia Mundial da Saúde Bucal é comemorado com ação em shopping de Goiânia

O Dia Mundial da Saúde Bucal é comemorado nesta segunda-feira (20), a partir das 9h, com uma ação de conscientização, palestra com a cirurgiã dentista Ana Cláudia Marinho e um filme educativo, que será exibido no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.

A ação é uma parceria entre a dentista, a Federação Internacional de Saúde Bucal, CIRO Radiologia Odonto e a ONG Argilando. O tema da ação é “Boca esperta, vida saudável” e tem o objetivo de alertar a população para uma vida consciente da importância da saúde bucal para a saúde integral, desde a infância até os idosos. Para isso, defende bons hábitos de higiene bucal, para evitar os fatores de risco.

Mais de 90% da população mundial vão sofrer alguma forma de doença bucal em suas vidas, que vão desde cáries, doenças periodontais a câncer oral. Porém, Ana Cláudia Marinho alerta que muitos desses problemas podem ser tratados ou prevenidos com uma rotina de cuidados bucais diários.

“Entre os cuidados bucais estão escovar bem os dentes, de duas a três vezes ao dia, e usar fio dental diariamente; usar produtos de higiene bucal, inclusive creme dental que contenha flúor; garantir que crianças abaixo de 12 anos tomem água potável fluoretada, se habitarem regiões onde não haja flúor na água; ir regularmente ao dentista”, aconselha Ana Cláudia.

O evento acontecerá das 9h às 10h, no Cinemark do Passeio das Águas Shopping. Cerca de 300 crianças de escolas públicas de Goiânia e Aparecida de Goiânia participarão da ação, que será gratuita e aberta para a população. Ao fim das palestras os participantes ganharão um kit.



Serviço

Valor: gratuito

Estacionamento gratuito para todos os visitantes