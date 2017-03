Dia foi de luta para quem precisou de Cais e Upas

[CAIS]Médicos provisórios de Goiânia voltaram a faltar ao trabalho ontem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dos 39 profissionais previstos para o plantão diurno, 13 faltaram. No domingo, até a secretária de Saúde, Fátima Mrue, atendeu pacientes no Cais do bairro Goiá para diminuir o déficit. As faltas começaram a ocorrer após a publicação de um edital com novo...