Dia dos Pais será de tempo seco e muito calor em Goiás

Enquanto a chuva cai no Sul do País, o calor só aumenta no Centro-Oeste. De acordo com o ClimaTempo, uma grande massa de ar quente e seco que cobre a maior parte da região tem baixado os índices de umidade do ar, na maioria dos Estados.

A previsão para o final de semana não será diferente: a máxima chegará a 35° no sábado e no domingo e os níveis de umidade continuarão muito abaixo dos 20%, principalmente em Goiás.

Alerta

O tempo seco continua forte em Goiânia. Nesta sexta-feira (11), por volta das 15h, os termômetros indicavam 34°C no aeroporto Santa Genoveva, onde a umidade relativa do ar era de apenas 11%, caracterizando uma situação de emergência de acordo com os padrões do CEPAGRI/UNICAMP.