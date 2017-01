Di Menor estava em Rubiataba comandando o tráfico no Estado a mando de Thiago Topete

A operação que resultou na descoberta da localização de João Marcos Caetano de Oliveira, conhecido como Di Menor, foi uma ação integrada entre Seções de Inteligência da CPE/ Aparecida de Goiânia e a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). Equipes da Rotam ficaram cerca de 15 dias realizando diligências no Rubiataba, na região Central do Estado.

De acordo com as investigações, Di Menor e a mulher Alícia Ramos Alves, foragida da Justiça por tráfico de drogas, estavam morando na cidade e de lá comandavam o tráfico de entorpecentes no Estado a mando de Thiago César de Sousa, o Thiago Topete, que atualmente cumpre pena no sistema prisional por tráfico.

Uma equipe da Rotam visualizou Di Menor e pediu reforço. João Marcos reagiu à abordagem policial e efetuou disparos usando uma pistola .40 de fabricação americana. Di Menor chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o Comandante do Batalhão da Rotam, Major Daniel Aleixo, Di Menor já era indiciado por 13 homicídios e suspeito de participação em outros 20. A ficha dele incluía também latrocínio, receptação de veículos roubados, associação criminosa, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Entre os homicídios atribuídos a Di Menor estão o do segurança do cantor Leonardo, Marco Antônio Rezende, de 41 anos, morto em julho de 2015, em uma feira no Setor União, em Goiânia. A vítima, que eventualmente trabalhava como o sertanejo, estava entrando em seu carro quando dois homens e uma mulher tentaram roubar sua corrente de ouro. Ele reagiu e foi atingido por oito tiros.

A participação de Di Menor também era investigada na morte de Omar Santos Borges, de 26, filho do conselheiro tutelar da região, Omar Borges, e da namorada do rapaz, Gabriela Rosa de Souza, de 17, e da tentativa de homicídio do caminhoneiro Anderson Ricardo dos Santos Mota, na madrugada do dia 24 de outubro de 2014, na Rua Turin, na Vila Alvorada.