Na madrugada do último domingo (26), dezesseis presos fugiram da cadeia de Cristalina, na região leste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, os detentos abriram um buraco no teto de uma das celas e, em seguida, pularam um dos muros da cadeia.

Na manhã desta segunda-feira (26), três deles foram recapturados pela Polícia Militar. Os outros 13 continuam foragidos. Entre eles, um detento suspeito de matar um pastor em 2014.