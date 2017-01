Dezenove vacas morrem eletrocutadas por fio de alta tensão no interior de Goiás

A queda de um fio de alta tensão no pasto de uma fazenda em Ouvidor, no sudeste goiano, matou 19 vacas na madrugada de quarta (25) para quinta-feira (26). A família, proprietária do terreno e também das cabeças de gado, acredita que a chuva forte registrada tenha afetado a rede de energia, fazendo com que o cabo arrebentasse.

Os animais mortos só foram encontrados pela manhã. Em entrevista à TV Anhanguera, a filha da dona da fazenda, Nilda Pereira, contou que a mãe por pouco também não se acidentou no fio de alta tensão.

A rede que passa na fazenda fornece energia elétrica para as propriedades rurais da região. Por causa da queda, toda a área ficou sem energia por mais de 24 horas. Nilda afirma ter entrado em contato com a Celg, mas a equipe de reparo não foi enviada.

O cabeamento só foi consertado nesta sexta-feira (27). De acordo com a Celg, não houve registro de atendimentos sobre o problema na região. A Celg informou ainda que a dona da fazenda deverá abrir uma solicitação para ressarcimentos dos danos.