Dez aparelhos celulares são apreendidos dentro do presídio de Buriti Alegre

A Polícia Civil (PC) apreendeu 10 aparelhos celulares dentro do presídio de Buriti Alegre, no sul do estado. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (06).

De acordo com a PC, após uma denúncia de um dos detentos usava um celular o diretor da penitenciária e uma equipe de plantonistas fizeram uma revista e encontraram os aparelhos escondidos.

Além disso, também foram apreendidos dois carregadores e sete chips de diversas operadoras. A PC disse que os celulares eram pra encomendar crimes em Goiatuba, como o roubo a um posto de combustível que teve ali no município.