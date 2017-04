Detran terá que providenciar troca de placas e nova documentação para veículos clonados

O projeto de lei que determina que o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) seja obrigado a providenciar uma nova placa e nova documentação para um veículo clonado, sem gerar custos ao proprietário, foi aprovado em segunda e definitiva votação na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (6).

De autoria do deputado estadual Jean Carlo (PHS), a lei diz ainda que o direito de recebimento só poderá ser exercido caso a clonagem do veículo seja comprovada mediante processo administrativo.

Ainda de acordo com o projeto, assim que a nova placa for concedida ao proprietário, a anterior receberá baixa no sistema do Detran de forma imediata.

O texto aprovado na Assembleia segue para sanção do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).