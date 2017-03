Detran será notificado por buraco que causou morte de estudante de pedagogia

Na noite da última quarta-feira (29), a estudante de pedagogia Dalila Teodoro da Mata Santos, de 21 anos, morreu após cair em um buraco e perder o controle da motocicleta que dirigia, sendo atropelada em seguida por um caminhão na Avenida Aderup, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) enviou comunicado à imprensa na tarde desta quinta-feira (30), esclarecendo que o buraco que causou a morte da jovem está localizado em uma calçada do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e o órgão, que é proprietário do imóvel, será acionado pela Secretaria Municipal de Planejamento (Seplanh).

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), chovia bastante no momento do acidente e Dalila não teria visto um buraco na pista que estava coberto de água. Ainda segundo a delegacia, após o impacto, a garota caiu sobre a via e um caminhão que vinha logo atrás a atropelou.

O motorista do caminhão não percebeu o acidente e seguiu viagem. Um motociclista que viu o atropelamento, perseguiu o caminhoneiro e avisou o condutor sobre o ocorrido.

O homem que dirigia o veículo, Robson Martins de Lima, retornou ao local do acidente e afirmou aos policiais que não parou para prestar os primeiros socorros, pois não tinha visto a motociclista caída na via. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo.

O POPULAR entrou em contato com parentes de Dalila da Mata e eles contaram que vem recebendo inúmeros relatos de vizinhos que também foram vítimas do buraco localizado na calçada do Detran.