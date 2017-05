Detran inicia emissão de boletos de multas cometidas em rodovias goianas

A emissão de boletos para pagamentos de multas cometidas em rodovias estaduais agora será feita também pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Antes, o procedimento era restrito a unidades do Vapt Vupt e da Agência Goiana de Transportes (Agetop).

Pelo site do Detran-GO podem ser impressos os boletos de notificação de penalidade e de autuação. A novidade é válida para veículos cadastrados no Estado e as infrações também devem ter sido cometidas em rodovias goianas.

Caso as multas em GOs tenham sido cometidas por automóveis de outros estados, há duas opções para o condutor: retirar o boleto pelo site da Agetop ou na própria agência, localizada na Avenida Governador José Ludovico de Almeida, nº 20, Conjunto Caiçara, Goiânia.