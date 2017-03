Detran é condenado a pagar R$ 10 mil de indenização a motorista que não recebeu a CNH no prazo

A justiça goiana condenou o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ao pagamento de R$ 10 mil de indenizaçao por danos morais por conta da demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um motorista. A decisão é assinada pelo juiz substituto em segundo grau Sérgio Mendonça de Araújo.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em novembro de 2013, Sebastião Alves Machado requereu ao órgão a revalidação de sua CNH, porém não recebeu o novo documento no prazo de 30 dias. Desempregado à época, ele afirmou que perdeu diversas oportunidades de emprego em razão da demora na emissão do documento.

Ainda segundo o TJ-GO, o Detran alegou que não existe regulamento administrativo que estipule prazo ao órgão para concluir seus processos internos e sustentou que o atraso não gera dano moral, "caracterizando apenas mero aborrecimento da vida cotidiana".