Detentos transferidos da POG provocam princípio de tumulto em presídio em Anápolis

Barulhos de bombas e tiros assustaram os vizinhos do novo presídio de Anápolis, que recebeu os 558 presos transferidos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, nesta quinta-feira (23).

A rebelião de detentos na POG terminou com cinco mortes e 35 feridos. Entre os mortos está Thiago César de Souza, o “Thiago Topete”, de 32 anos, que era líder de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas em Goiás.

Segundo o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás, Jorimar Bastos, o presídio em Anápolis está em fase final de obras e sequer foi inaugurado. No local, cabem apenas 300 pessoas e não há estrutura para receber os detidos levados para lá de forma emergencial. A água e a energia foram ligadas na manhã desta sexta-feira.

Já o diretor do presídio, Fabio Assunção, disse que já está tudo normal e os presos estão almoçando. Ele informou ainda que a carceragem da unidade já foi concluída e, por isso, tem estrutura para receber os presos.