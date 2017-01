Detentos queimam colchões dentro de batalhão no Setor Marista

Alguns menores infratores do Centro de Internação do Batalhão Anhanguera, no Setor Marista, em Goiânia, queimaram colchões dentro da unidade, na tarde desta terça-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas quando chegaram ao local os policiais já tinham controlado a situação.

Segundo a Policial Militar (PM), o motivo era uma rixa entre os detentos, que tentavam decidir quem seria o líder entre eles. Ainda segundo o PM, a confusão foi rápida e tudo já voltou ao normal.