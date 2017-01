Detentos interrompem rebelião para culto evangélico dentro do presídio no RN

As rebeliões na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, foram interrompidas para a realização de um culto evangélico nesta sexta-feira (20). Uma parte dos detentos se reuniram para orar e cantar hinos religiosos.

Um violão, caixa de som, microfones, cadeiras de plástico e um púlpito formaram a celebração religiosa.

Apesar da devoção dos presos, a última semana foi de guerra dentro da unidade prisional. Em torno de 26 foram mortos desde o último sábado (14). Nesta quinta-feira (19), houveram novos confrontos entre os detentos de facções rivais. A Polícia Militar afirmou que ainda há como saber a quantidade de mortos dento do presídio.