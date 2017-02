Detentos fogem do presídio de Jussara

Alguns detentos fugiram e um morreu dentro do presídio de Jussara, região noroeste de Goiás, na tarde desta segunda-feira (27).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), por meio da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), informou que por volta das 14h15 de hoje, 40 detentos da Unidade Prisional de Jussara renderam servidores, arrombaram a cela de isolamento onde estava o interno Glaucio Alves Ramos, 28 anos, e o mataram a pauladas, socos e pontapés.

A Polícia Técnico-Científica da Cidade de Goiás foi acionada e realizou a perícia no local do crime, transportando o corpo da vítima para o IML.

De acordo com o comunicado, Glaucio cumpriu pena no semiaberto até maio de 2016 quando, depois de cometer novo assalto a uma fazenda, teve regressão de pena. Ele estava em cela isolada por dificuldades em conviver com os demais detentos.

Em seguida, sete detentos fugiram da unidade pelo portão dos fundos que dá acesso à horta. Menos de quatro horas depois, cinco dos fugitivos haviam sido recapturados pelas forças policiais e reconduzidos ao presídio. As buscas pelos dois foragidos continuam em toda a região.

Já a Polícia Militar (PM), disse que pelo menos, 23 detentos fugiram e que não há informações sobre o que provocou o motim. Segundo informações preliminares da PM, vários fugitivos já foram recapturados e a situação na unidade prisional foi rapidamente controlada.