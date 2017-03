Detentos fazem rebelião após tentativa de fuga frustrada em presídio de Catalão

Uma tentativa de fuga no presídio de Catalão, no Sudeste do Estado, se transformou em uma rebelião na tarde desta terça-feira (14). Um grupo de presos tentou fugir pelo telhado, mas segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), agentes de segurança prisional flagraram a ação e conseguiram impedir que os detentos escapassem.

Ainda segundo a Seap, depois da fuga frustrada, os internos quebraram as grades das celas e se amotinaram numa das alas da unidade, ateando fogo em colchões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo controlou as chamas. Os presos foram conduzidos ao pátio do presídio para as revistas, identificação dos responsáveis pelo motim e o registro do fato junto à Polícia Civil.

A Unidade Prisional de Catalão também vai instaurar sindicância para apurar o caso. De acordo com a Seap, não houve mortes ou feridos.