Detentos de presídio em Jaraguá fazem rebelião em represália a revistas nas celas

Detentos do Presídio de Jaraguá, região central do Estado, realizaram um princípio de rebelião na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), agentes penitenciários realizavam uma operação preventiva onde foram encontrados três telefones celulares dentro das celas da unidade prisional.

De acordo com a pasta, momentos depois, os presos começaram um protesto em retaliação às ações de fiscalização. Apesar do tumulto, segundo a SSPAP, a situação foi controlada e ninguém ficou ferido. De acordo com a PM, policiais dão apoio no local para recontagem dos presos.