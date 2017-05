Detento tenta fugir de presídio junto com visitantes e é interceptado por agentes

Um detento tentou fugir do presídio de Morrinhos, no Sul de Goiás. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26). De acordo com o diretor da unidade prisional Jeová Aparecido Gonçalves, o homem tentou aproveitar a saída dos visitantes e se juntou com a aglomeração de familiares para sair pela porta da frente.

Dois agentes penitenciários perceberam que o suspeito tentava fugir e o detiveram. A Direção da Unidade Prisional encaminhará o preso à delegacia do município para aplicar o procedimento disciplinar. Segundo o diretor do presídio, o detento cumpre pena por tentativa de homicídio.