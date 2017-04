Detento morre em hospital de Goiânia 15 dias após ser espancado

Detento espancado na Unidade Prisional de Hidrolândia (cidade a 31 km da Capital) morre após 15 dias de internação no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Edgar Dias da Silva, de 21 anos, aguardava julgamento pelo crime de roubo, de acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap). Morte foi registrada na tarde da última quinta-feira (20), véspera do aniversário da vítima.

As agressões aconteceram no dia cinco de abril, na cela de número dois, logo após o banho de sol. Edgar foi amarrado e espancado pelos companheiros de prisão. Servidores da unidade prisional socorreram o detento que apresentava lesões corporais graves e o levaram para o hospital local. Depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência de Edgar para o Hugo. O rapaz ficou internado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde faleceu.

Na cela, além da vítima, estavam detidas mais 11 pessoas. Segundo a Seap, os internos ouvidos até o momento pela direção do presídio confessaram a participação nas agressões. Porém, o número de agressores não foi divulgado e nem o motivo que teria levado a isso.

Contudo, a direção da unidade informou que os envolvidos sofrerão sanções disciplinares internas, como a transferência dos envolvidos para a Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, por tempo determinado, além de restrições de horários de visitas e banho de sol.

A Polícia Civil local também investiga o caso e segundo a superintendência, deve indiciar os envolvidos pelos crimes de indiciados por tortura, lesões corporais graves e, ainda, por homicídio doloso.

Edgar estava preso desde o dia 21 de novembro do ano passado. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital e liberado no início da tarde desta sexta-feira (21) e enterrado logo em seguida.