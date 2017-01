Detento faz selfie ao lado de comparsa e posta foto comemorando fuga da cadeia

Um dos presidiários que fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) em Manaus, na tarde de domingo (1) e postou fotos em uma rede social para comemorar.

Após escapar, Brayan Bremer Quintelo Mota posou ao lado de outro preso para uma selfie e escreveu na legenda “Na fulga (sic) da cadeia”.

"Ipat hoje bb liberdade p*. Tamos todo sujo d barro p* mas o q vale e a liberdade", disse o fugitivo em comentários da publicação. O preso ainda contou que está escondido na floresta. Brayan cumpre pena por crime de receptação.

Rebelião

Uma rebelião no maior presídio do Amazonas, que durou mais de 17 horas, registra, ao menos, 60 presos mortos, segundo a SSP (Segurança Pública do Estado). Entre as vítimas, segundo as primeiras informações, há decapitados. O motim começou na tarde deste domingo (1), no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), localizado no km 8 da BR-174, em Manaus.

Ao todo 87 presos fugiram do Ipat, um presídio penal. O Instituto tem 229 internos, e o governo estadual ainda está fazendo contagem de preso. No início da tarde, entre 40 e 60 já tinham sido recapturados.