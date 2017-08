Detento do semi-aberto é preso com 25 kg de maconha no Setor Pedro Ludovico

Um homem de 24 anos, detento do regime semi-aberto, foi preso na madrugada desta terça-feira (15), com 27 tabletes de maconha no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi abordado por estar em atitude suspeita. Durante uma revista, os policiais encontraram uma porção de maconha nos bolsos dele e R$ 124,00 em dinheiro.

Questionado sobre a droga, e se na casa dele tinha mais entorpecente, ele respondeu que sim. De acordo com a PM, na casa dele, embaixo da cama, foram localizados os 27 tabletes de maconha totalizando 24,760 kg, e uma balança de precisão.

O caso doi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil e ele foi autuado por Tráfico de Drogas.