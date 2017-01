Detento é encontrado morto em Unidade Prisional de Catalão

Um detento foi encontrado morto na madrugada deste domingo (22) em uma das celas na Unidade Prisional de Catalão, no sudeste do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a vítima estava na cela com outros 14 presidiários. Os plantonistas foram acionados pelos detentos e confirmaram que Valdair Leonel, 51 anos, estava morto.

A Polícia Civil (PC) irá instaurar inquérito para apurar a causa da morte. Todos os detentos que estavam na cela serão interrogados. Ainda segundo a SSPAP, será analisado pela polícia um vídeo que circula pelas redes sociais e que teria ligação com a morte.

A vítima foi presa no início deste mês por suspeita de envolvimento em crime de lesões corporais.

A Secretaria de Segurança Pública enviou nota à imprensa esclarecendo o caso, leia nota completa:

NOTA-SSPAP à imprensa

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informa que, na madrugada deste domingo (22/01), foi registrada na Unidade Prisional de Catalão a morte do interno Valdair Leonel, conhecido como “Nego”, de 51 anos de idade, preso no dia 11 deste mês por suspeita de envolvimento em crime de lesões corporais (artigo 129).

Valdair Leonel estava na cela 5 com outros 14 detentos. Por volta das 3h30, os plantonistas que faziam a segurança do presídio foram alertados de que estava morto. Imediatamente, acionaram a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal.

O diretor da Unidade Prisional de Catalão, Wendel Ricardo Silva, informa que, na cela onde ocorreu o fato, estavam presos: Alex Pires de moura, Antônio César Dias Nascimento, Carlos Danilo Ribeiro dos Santos, Charles Rodrigues Vieira, Daniel da Silva Ribeiro, David Aires da Silva, Ismar Francisco Rabelo Júnior, João Paulo Barbosa Silva, João Pedro Cáceres Arruda, João Vitor Custódio, Luc as Franco Oliveira, Luiz Henrique Viana Sousa Borges, Rafael Gondim Vaz e William da Silva Mota.

A Secretaria de Segurança Pública informa que foi feito o Registro de Atendimento Integrado (RAI) e que a Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte do detento. Todos os que se encontravam na cela no momento do fato serão interrogados pela polícia, que irá aguardar o resultado da perícia e também da autópsia do corpo da vítima. Um vídeo que circula pelas redes sociais e que teria ligação com a morte de Valdair Leonel também será analisado pelos policiais.

O diretor do presídio, Wendel Silva, informa, ainda, que foi instaurada sindicância para apurar responsabilidades.

Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)