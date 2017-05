Despedida de sargento da PM com honras militares

O sargento da Polícia Militar Remir Rodrigues da Silva, de 47 anos, foi morto com um tiro no peito e outro na barriga quando chegava em casa, no Setor Moinho dos Ventos, com a esposa, a técnica em enfermagem Marcelena de Oliveira, de 43, baleada na coxa esquerda. Eram 20h20 de quarta-feira. O casal estava dentro do carro da família, um Siena, estacionando-o de ré na g...