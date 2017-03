Desmanche de veículos funcionava dentro de igreja evangélica em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar (PM) fechou um desmanche de veículos que funcionava nos fundos de uma igreja evangélica do Setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, na noite desta sexta-feira (18).

Três homens foram presos entre eles, o pastor. As peças foram encontradas em um cômodo localizado atrás do púlpito do centro religioso. Segundo a Polícia Militar (PM), o líder da igreja, de 31 anos de idade, recebeu R$ 40 para guardar as peças de uma motocicleta e participou das negociações para venda das engrenagens.

Ainda segundo a PM, o local também foi utilizado para desmanchar o veículo. Os três foram levados para o 4º Distrito Policial de Aparecida e autuados em flagrante pelo crime.