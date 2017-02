Desempregados podem ter direito a passagem de ônibus gratuita em Goiânia

Um projeto de lei que circula na Câmara Municipal de Goiânia, solicita que a prefeitura disponibilize, semanalmente, quatro passagens de ônibus grátis para quem estiver desempregado.

A proposta é de autoria do vereador Alysson Lima (PRB) que disse em plenário ter convicção da aprovação do projeto, já que a capital tem um grande número de desempregados e “a maioria sem condições financeiras para custear despesas inclusive de subsistência". Ainda de acordo com o parlamentar, obrigar essa parte da população a pagar passagens para procurar emprego seria um atitude desumana.

Outro argumento utilizado por Alysson Lima é o de que "a passagem de ônibus na capital tem alto custo, o que impossibilita o cidadão desempregado a se locomover na procura por um emprego".

O projeto foi apresentado em regime de urgência e encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde deve receber parecer sobre legalidade da proposta e, posteriormente, ser votado em plenário.