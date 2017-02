Desde novembro de 2015, Goiás tem 254 casos de microcefalia

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) registrou 254 casos de microcefalia ou alterações no sistema nervoso central em recém-nascido no período de 23 de novembro de 2015 a 18 de fevereiro deste ano, quando se tornou obrigatória a notificação desta condição clínica. Dos 254 casos, 55 foram confirmados como infecção congênita, sendo que 35 são em consequência da infecção pelo Zika Vírus. Os dados constam do Boletim de Microcefalia e/ou Alterações do Sistema Nervoso Central, elaborado pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) da SES-GO. Para acompanhar os recém-nascidos com microcefalia, a SES-GO conta com o Comitê de Acompanhamento de Casos e Óbitos por Microcefalia.