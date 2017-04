Descubra os melhores horários para pegar estrada nesse feriado de Tiradentes em Goiás

O feriado prolongado do próximo final de semana está chegando e muitos motoristas se programam para pegar estrada. A Triunfo Concebra, que administra algumas rodovias em Goiás, divulgou os melhores horários para evitar congestionamento nesse feriado de Tiradentes.

A Concessionária orienta que os motoristas procurem pegar a estrada nos horários alternativos aos de maior fluxo. Segundo eles, o ideal para quinta-feira é até as 14h e sexta-feira após as 12h.

Para retornar do descanso, a recomendação é que os motoristas comecem a viagem até o meio dia.

A frota da Concessionária será posicionada em pontos estratégicos ao longo da rodovia. O planejamento visa agilizar o atendimento a ocorrências na estrada.

O motorista também pode utilizar um dos 24 SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário – localizados a cada 50 km nas BRs 060, 153 e 262. Neles são oferecidos sanitários, sanitário PNE, fraldário, área de descanso e água.

Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, o motorista deve acionar a Concessionária através do SOS Concebra pelo número 0800 060 6000.

Operação Papa Fila

Além do funcionamento de todas as cabines nas praças de pedágio, sempre que houver formação de fila expressiva em Alexânia, Goianápolis e Itumbiara, em Goiás e na praça de Florestal, na BR-262/MG a Concessionária fará a Operação Papa Fila para contribuir com a fluidez da rodovia. Colaboradores recolherão as tarifas de pedágio antes dos veículos chegarem nas cabines.