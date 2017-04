Desarticulada quadrilha que fraudava seguro desemprego em Goiás e mais 3 Estados

A Polícia Federal deflagrou a operação Stellio Natus em Goiás, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, nesta quarta-feira (19). O alvo da polícia é uma quadrilha que desviava dinheiro do seguro desemprego. Há envolvimento, segundo a Polícia Federal, de policiais civis e servidores do Ministério do Trabalho.

Serão cumpridos nove mandados de busca e apreensão e nove de prisão em cidades dos quatro Estados. Em Goiás, as cidades alvo são Caldas Novas, Anápolis e Goiânia.

A polícia informou que a quadrilha fraudava informações de reais beneficiários inscritos no Ministério do Trabalho, para receber as parcelas do seguro desemprego no lugar deles. O prejuízo calculado é de 3 milhões de reais.

O grupo usava endereços de terceiros para receber cartões Cidadão e faziam os saques do seguro em agências lotéricas. Servidores do ministério facilitavam vendendo senha de acesso ao sistema e fornecendo dados de beneficiários.