Desaparecimento de jovem de 17 anos em Goiânia pode ter ligação com ‘Desafio da Baleia Azul’

A jovem Amanda Bastista Pereira, de 17 anos, está desaparecida desde última quarta-feira (12), em Goiânia. Familiares contam que por volta das 17 horas, Amanda saiu de casa no Bairro Cidade Jardim, sem avisar, acompanhada de uma outra adolescente, deixando um bilhete.

De acordo com a mãe da garota desaparecida, Geisebel Bastista, foi encontrado um perfil no Facebook com imagens da filha junto com a adolescente que a acompanhava e mais uma terceira pessoa.

A família suspeita que o desaparecimento esteja relacionado com o 'Desafio da Baleia Azul', jogo que estimula o suicídio entre adolescentes. Nessa página foram encontradas também imagens de uma baleia azul que podem estar relacionadas com o jogo.

Questionada se sabia do envolvimento da menina com o grupo do Facebook, Geisebel afirmou desconhecer sobre o 'Desafio da Baleia Azul' até ontem.

A família já informou a polícia sobre o desaparecimento na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

'Desafio da Baleia Azul'

Iniciado na Rússia, o 'Desafio da Baleia Azul' (Blue Whale Challenge, em inglês) trata-se de um jogo que estimula o suicídio de adolescentes que já foi responsável por mais de 150 casos de adolescentes que se mataram.

O jogo se inspira em uma crença popular, segundo a qual a baleia azul seria capaz de se suicidar indo voluntariamente encalhar na praia. O “desafio” consiste em induzir os participantes, em grupos no Facebook, a concluírem 50 desafios, que conduzem inevitavelmente à morte.

Os desafios variam de desenhar uma baleia em uma folha até passar a noite em claro ouvindo músicas tristes. À medida que são concluídas, porém, as tarefas tornam-se mais perigosas: escarificar a pele com facas ou lâminas de barbear até o desafio final, dar fim à própria vida. Os participantes que chegam ao último estágio trocam a foto de capa do Facebook para uma imagem de uma baleia azul.

Para o Código Penal brasileiro, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é punido com reclusão de até seis anos, com a sua consumação, ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa resultar lesão corporal de natureza grave. A pena é duplicada se a vítima é menor de idade.