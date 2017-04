Deputado propõe dia de folga para servidor público que for de bicicleta para o trabalho em Goiás

Projeto de lei nº 701/17, de autoria do deputado Marlúcio Pereira (PSB), quer instituir o programa Bike GO em Goiás. Como incentivo, o servidor público que se deslocar de bicicleta da sua casa até o trabalho, durante 15 dias uteis por mês, pode ter um dia de folga. Por enquanto, a matéria tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa.

Para receber o benefício, porém, o servidor deverá comprovar o deslocamento por meio de declaração; no documento devem constar os dias em que ele utilizou a bicicleta para ir ao trabalho, as assinaturas do beneficiário e do servidor encarregado de exercer a fiscalização do uso da bicicleta.

Segundo disposto no documento, o programa será coordenado pela Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima).

Após o procedimento, o documento deverá ser encaminhado à coordenadoria administrativa do órgão que o servidor trabalha, até o quinto dia útil do mês subsequente. A folga será previamente autorizada pela chefia do servidor.

Como justificativa do Bike GO, o deputado afirma que o objetivo é criar uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários, como modalidade de deslocamento eficiente e saudável; redução nos índices de emissão de poluentes; melhoria da qualidade de vida no município e das condições de saúde da população; desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria do sistema de mobilidade ciclo viária; inclusão dos sistemas ciclo viários nas ações de planejamento espacial e territorial; conscientização da sociedade quanto aos efeitos indesejáveis na utilização de automóveis; incentivo ao uso da bicicleta para o deslocamento ao trabalho; e promoção do programa de compartilhamento de bicicleta na cidade.